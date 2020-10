Le Mug - invité 2 : "Escape Show", une nouveauté à voir sur Tipik sur Auvio

Pleins feux sur la nouvelle émission « Escape Show » à découvrir en télévision dés ce mercredi 21 octobre, 20h35 sur Tipik, Auvio et les réseaux sociaux présentée Cathy Immelen et Ivan. Le principe est simple : pour réussir à s’échapper, nos duos de people devront résoudre de nombreuses énigmes et relever des défis dans un lieu au décor immersif et cinématographique où les attendent de nombreuses surprises. Pour cette première d’Escape Show, nous retrouvons deux duos de célébrités : d’un côté, l’humoriste GuiHome et le DJ Henri PFR, de l’autre, les comédiens Roda Fawaz et Raphael Charlier.