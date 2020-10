Le Mug - invité 2 : Focus sur la nouvelle édition du Festival Millenium sur Auvio

Focus sur la nouvelle édition du Festival Millenium à découvrir jusqu’au 25 octobre avec Zlatina Rousseva, directrice du festival et Adelaïde Charlier, militante belge wallonne pour le climat et coordinatrice francophone du mouvement Youth for climate belge dans le cadre de la diffusion ce lundi soir du documentaire « I AM GRETA » à Bozar à 19H30 et au Cinéma Vendôme à 20H30 qui sera introduit à chaque fois par Adelaïde Charlier et Anuna De Wever..