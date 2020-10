Le Mug - invité 2 : Bob Dylan Center à Tulsa via l'agence Base Design à Bruxelles sur Auvio

Rencontre avec Thierry Brunfaut à l’occasion de l’ouverture au printemps prochain du Bob Dylan Center à Tulsa aux USA auquel il a contribué via son agence Base Design fondée à Bruxelles au milieu des années 1990. Une agence qui aujourd’hui est présente un peu partout dans le monde, New York, Melbourne et Genève notamment. Il s’occupe qui s’occupe de plusieurs marques prestigieuses mais aussi de grandes institutions culturelles. On découvre avec lui son succès story à la belge et son apport au Bob Dylan Center.