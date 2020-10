Le Mug - invité 2 : Les Taloche à l’Orchestre à Liège et le prochain Voo Rire sur Auvio

Rencontre avec Vincent Taloche à l’occasion du spectacle « Les Taloche à l’Orchestre à Liège » à la salle Philharmonique et le prochain Voo Rire Festival. L’OPRL et le Voo Rire invitent leurs chefs respectifs, Gergely Madaras et les Frères Taloche, sur le devant de la scène de la Salle Philharmonique ! Avec une sélection sur mesure de tubes classiques et de musiques de films célèbres (et pas seulement comiques !), les Taloche et Lionel Rougerie présente un spectacle dans lequel la musique sera prétexte à tous les quiproquos, bouffonneries et fous-rires de circonstance.