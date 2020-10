Le Mug - invité 2 : Elina Duni en concert à Flagey sur Auvio

Rencontre avec la chanteuse albanaise Elina Duni qui sera en concert ce 10 octobre à Flagey. Sa musique est un mélange tout à fait inédit de jazz et d’airs inspirés du répertoire traditionnel albanais et de jazz. Ses textes sont chantés en anglais, bulgare, roumain, turc, rom, grec et albanais. À ce mélange si caractéristique de chants traditionnels des Balkans et de jazz, elle ajoute de nouveaux morceaux créés avec le jeune guitariste londonien Rob Luft. Constitué il y a trois ans, le duo a été rejoint récemment par le “peintre des sons” Fred Thomas, au piano et à la batterie. La musique d