Le Mug - invité 2 : Focus sur la saison UP de l’Espace Catastrophe sur Auvio

Pleins feux sur la saison UP de l’Espace Catastrophe ! Un « tourbillon » de Rendez-Vous 100% CIRQUE. Avec ses 25 spectacles lancés aux 4 coins de Bruxelles, la SAISON UP! prend le pouls d’un art dont les battements vous toucheront au cœur. Qu’elle utilise la technologie la plus pointue ou qu’elle s’appuie sur les ingrédients les plus simples, l’exploration circassienne est en prise directe avec le monde et les questions qui chatouillent ou piquent notre société. Les artistes d'aujourd’hui partagent leurs interrogations face à un monde qui semble avoir perdu son équilibre. Avec Catherine MAGI