Le Mug - invité 2 : GROUND UP, la plus grande fresque artistique d’Europe ! sur Auvio

Pleins feux sur le projet GROUND UP, la plus grande fresque artistique d’Europe sur l’IT Tower à Bruxelles. Une représentation hors norme signée des mains de 3 artistes ALVARI, KOOL KOOR et MINO1, initié par l’acteur immobilier belge, AG Real Estate. La fresque vient tout juste d’être terminée, avec ses 4010 m² de surface, Ground Up représente le plus grand vinyle artistique jamais produit et apposé en Europe ! On découvre ce projet artistique pharamineux avec l’artiste Wouter-Alexander van Ringelestein, alias « Alvari », coréalisateur de la fresque.