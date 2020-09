Le Mug - invité 2 : Rencontre de trois maîtres flamands à Bruxelles sur Auvio

Pleins feux sur l’exposition « MEET THE MASTERS, the 360°Expérience : Trois maîtres flamands se rencontrent à Bruxelles ». Jan Van Eyck, Pieter Bruegel et Pieter Paul Rubens ont installé leurs ateliers respectifs au Palais de la Dynastie, le temps d’une triple exposition sans précédent et d’une rencontre hors-norme où technologie rime avec magie. Trois siècles de peinture et d’Histoire flamandes conjugués au futur qui séduiront amateurs et profanes, des plus petits aux plus grands, réunis le temps d’une expérience virtuelle et d’une rencontre inédite. S’il est question de voyage, celui-ci se