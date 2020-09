Le Mug - invité 2 : Eddy, un nouveau magazine dédié au sport belge ! sur Auvio

On decouvre Eddy en compagnie de François Brabant, fondateur de Wilfried Mag et rédacteur en chef de Eddy, le nouveau bébé de la coopérative Wilfired... « Petit frère » sportif de Wilfried, Eddy est un nouveau magazine de récits, de portraits et de grands entretiens consacré au sport belge, féminin et masculin. Son premier numéro sortira le 3 septembre 2020, au moment où le monde du sport s’ébroue fébrilement après une longue crise sanitaire.