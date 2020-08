Ce jeudi notre invitée est La chanteuse Lisza pour son nouvel album « charango » qui sort ce 14 aout. La bruxelloise Lisza signe de nouveau textes et musiques sur ce 2e album toujours arrangé et réalisé par Vincent Liben (ex-Mud Flow), et qui doit son nom à une sorte de petite guitare andine contribuant au côté entrainant de cet album à la douce mélancolie.