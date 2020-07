Le Mug - Invité 2 : Daniel Romeo, musicien multidisciplinaire ! sur Auvio

Rencontre Daniel Romeo. Musicien de Lavilliers sur scène, Daniel a travaillé avec les plus grands. Il est par ailleurs le directeur musical de The Voice Belgique. Il a sorti un album fin février qui malheureusement n’a pas fait grand bruit à cause du confinement, il le relance donc cet été. Bassiste de prédilection, Daniel Romeo distille depuis plusieurs années le funk, le grooves et le funky en jouant une musique audacieuse et surprenante.