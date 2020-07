Le Mug - Invité 2 : Noé Preszow sur Auvio

Rencontre avec le nouveau lauréat "découverte" des Médias Francophones Publics ! Le jeune auteur, compositeur et interprète belge de 25 ans est Bruxellois et vient de signer sur le même label que le français Vianney. Son premier album devrait sortir à la rentrée. Cet amoureux des textes couve plus d’une centaine de chansons dans ses tiroirs, ainsi que des adaptations en français de Bob Dylan, une reprise d’un certain Léo Ferré, ou des mises en musique de poètes contemporains.