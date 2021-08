Le Mug de l'été : le scénariste Christophe Bec pour les BDs « Bob Morane - Les 100 Démons de l'Ombre Jaune T1 » et « Tarzan T1 » parus aux éditions Soleil sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce vendredi 27 août



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : le scénariste Christophe Bec pour les BDs « Bob Morane - Les 100 Démons de l'Ombre Jaune T1 » et « Tarzan T1 » parus aux éditions Soleil.

1952. En pleine guérilla entre le Viet-Minh et les forces françaises, Bob Morane et Bill Ballantine sont parachutés en compagnie de soldats d'élite au nord de l'Indochine. Leur mission est d'aider les troupes françaises à combattre les sympathisants d'Ho Chi Minh, ces derniers s'acharnant à vouloir mettre les français à la porte de leur pays pour en reprendre le contrôle. L'Ombre Jaune a créé une armée de clones massacrant les soldats français. Bob et Bill Ballantine se heurtent à elle et à une légende : les 100 guerriers de Lac-Long-Quan.



09h30 - Chronique du jour : Les classiques de Marc Ysaye



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 45

45ème et dernier épisode de notre feuilleton d'été dans Le Mug. « Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors ». Un feuilleton de Gorian Delpâture et Pierre Mélotte. Chaque jour de cet été, Gorian a écrit une lettre à Jim Morrison. Dans cette dernière lettre, Gorian raconte à Jim la reformation des Doors au 21ème siècle. Et il lui explique ce qui reste de Jim Morrison 50 ans après sa mort.

This is the end...



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec Alex Vizorek.

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS