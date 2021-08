Le Mug de l'été : Focus sur "L'Intime Festival" sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce jeudi 26 août



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Focus sur « L'intime Festival, chapitre 9 » avec sa cofondatrice et directrice Chloé Colpé ainsi que les artistes Nicolas et Bruno

Le chapitre 9 de l'Intime Festival prendra ses quartiers ces 26, 27, 28 et 29 août au théâtre de Namur. Ce festival reçoit des invités prestigieux autour de la littérature qui se croiseront dans divers lieux à Namur. Au programme : des lectures, des rencontres mais aussi du cinéma, du théâtre, de la photo et de la musique.



09h30 - Chronique du jour : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 44

Avant-dernier épisode de notre feuilleton « Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors », une série écrite par Gorian Delpâture et réalisée par Pierre Mélotte. Tout l'été, Gorian a écrit une lettre à Jim Morrison. Une lettre par jour. Ce matin, il va nous lire la 44ème lettre. Il apprend à Jim ce que les trois autres Doors sont devenus après sa mort.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec Alex Vizorek.

