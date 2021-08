Le Mug de l'été : Focus sur les livres audio sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce mercredi 25 août



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Focus sur les audio livres avec la directrice d'Audiolib, Valérie Lévy-Soussan

L'engouement pour le livre numérique et audio ne cesse d'augmenter. Nous ferons le point avec Valérie Lévy-Soussan, directrice d'Audiolib.



09h30 - Chronique du jour : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme » - Rika Zaraï



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 43

43ème et antépénultième lettre de notre feuilleton d'été « Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors », un récit proposé par Gorian Delpâture. Aujourd'hui, Gorian raconte à Jim Morrison qu'il est devenu le personnage principal d'un film de cinéma. Pas mal pour un ancien étudiant en cinéma à l'université. C'est évidemment le film « The Doors » d'Oliver Stone.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec Alex Vizorek.

