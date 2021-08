Le Mug de l'été : Serge Perrotin pour la BD « Lynx » T2 (Ed. Paquet) sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce mardi 24 août



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : le scénariste Serge Perrotin pour la BD « Lynx » T2 (Ed. Paquet)

Dans un futur lointain, les agents Bor et Annet du Département Interplanétaire de Prévention des Catastrophes Ecologiques enquêtent sur des mondes éparpillés aux quatre coins de la galaxie pour veiller à l'équilibre écologique des planètes, telle Sylezia2, désert glacé riche en ressources énergétiques. Au détour de sa mission pour contrer des industriels sans scrupules, Bor y découvrira des traces de sa fille disparue....



09h30 - Chronique du jour : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 42

« Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors », c'est notre feuilleton d'été dans Le Mug. On en est déjà à la 42ème lettre écrite à Jim par Gorian Delpâture. Jim Morrison est mort depuis 10 ans à ce stade de notre histoire. Et, surprise, les Doors commencent à vendre plus de disques que du vivant de leur chanteur. Les Doors deviennent un groupe culte.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec Alex Vizorek.

