Le Mug de l'été : Focus sur le festival « Doux Mois d'Août » sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce lundi 23 août



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Focus sur le festival « Doux Mois d'Août » avec Joelle Sambi

Les équipes du Théâtre de Namur et des Abattoirs de Bomel vous proposent un festival en plein air pour tous, dans un cadre convivial. Du théâtre, de la danse, du slam, de la musique... et parmi les artistes présentés du 21 août au 5 septembre vous retrouverez: David Murgia, Joëlle Sambi, An Pierlé, Pierre Kroll, Mohamed El Khatib, Victor B, Cappella Mediterranea, Cœur de Pierre...



09h30 - Chronique du jour : Michel Dufranne pour sa séquence « Tous à table »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 41

On entame déjà la dernière semaine de notre feuilleton d'été. Un feuilleton réalisé par Pierre Mélotte et Gorian Delpâture. « Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors » à l'occasion des 50 ans de la mort du chanteur américain. Chaque jour, Gorian Delpâture a écrit une lettre à Morrison. Il lui a raconté sa vie. Et aussi ce qui s'est passé après sa mort. Et justement, dans la 41ème lettre, Gorian explique à Jim ce qui a relancé l'intérêt du public pour les Doors à la fin des années 70. C'est un film. Un certain « Apocalypse Now ».



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec Alex Vizorek

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS