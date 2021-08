Le Mug de l'été : Jean-Paul Nishi et Karyn Nishimura-Poupée « Ivre du Japon » aux éditions Kana sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce vendredi 20 août



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Jean-Paul Nishi et Karyn Nishimura-Poupée « Ivre du Japon » aux éditions Kana

1996, Japon... Une Française atterrit à l'aéroport de Narita... Karen a 26 ans. Elle est née en France et y a grandi. Directrice technique pour une chaîne de télévision, elle choisit une destination plutôt insolite pour passer ses cinq semaines de congés payés : le Japon ! Elle était loin de s'imaginer que ce pays, qu'elle avait choisi un peu au hasard, allait changer le cours de sa vie. Un aéroport propre, un système qui fonctionne et respecte les horaires fixés, la foule de Shibuya, les différents looks extravagants, les annonces de la ligne Yamanote, les téléphones portables et l'i-mode, le kabuki, les kimonos, les toilettes... Tout ce qui fait le charme du Japon, parfois même là où on ne l'attend pas ! Suivez Karen dans sa rencontre avec le pays du Soleil levant, son mariage avec un Japonais, ou encore l'éducation de ses deux enfants.



09h30 - Chronique du jour : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 40

Suite de notre feuilleton d'été « Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors », un récit de Gorian Delpâture. Chaque jour, il écrit une lettre au chanteur des Doors mort il y a 50 ans. Aujourd'hui, il va nous lire sa 40ème lettre. Gorian va raconter à Jim comment les 3 musiciens des Doors vont le ressusciter en studio en offrant une nouvelle vie aux poèmes enregistrés par Morrison avant sa mort.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec la dj Rokia Bamba

