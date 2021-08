Le Mug de l'été : Nicolas Deneschau pour « L'apocalypse selon Godzilla » (Ed. Third) sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce jeudi 19 août



Le Mug d'ouverture : l'auteur Nicolas Deneschau pour « L'apocalypse selon Godzilla » co-écrit avec Thomas Giorgetti (Ed. Third)

La première vision du Godzilla de 1954, réalisé par Ishiro Honda et Eiji Tsuburaya, s'avère souvent déroutante. Bien loin de l'image pop qu'il véhicule aujourd'hui, le Roi des Monstres incarnait, à ses débuts, la somme de toutes les peurs du Japon. La série est l'une des licences les plus prolifiques de l'histoire du cinéma. De 1954 à nos jours, chaque film a porté les stigmates de son époque, faisant de Godzilla un précieux témoin historique du mal-être de son pays d'adoption. De témoin apocalyptique à icône pop destinée aux plus jeunes, le monstre a évolué au fil des tendances, s'aventurant dans divers genres cinématographiques, mais il n'en a pas moins gardé un sous-texte éminemment politique et social. Dans « L'Apocalypse selon Godzilla. Le Japon et ses monstres », Nicolas Deneschau et Thomas Giorgetti décortiquent cette franchise qui s'est réinventée à de nombreuses reprises.



Chronique du jour : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être »



Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 39

« Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors », le feuilleton radio de Gorian Delpâture dans Le Mug tout l'été à l'occasion des 50 ans de la mort du chanteur américain. Dans notre histoire, Jim Morrison est mort, les Doors ferment leurs portes mais les musiciens ont de nouveaux projets. Ils vont tenter de fonder un nouveau groupe à Londres avec un autre chanteur. C'est l'objet de cette nouvelle lettre à Jim Morrison. La lettre 39.



Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec la dj Rokia Bamba

