Le Mug de l'été : Le scénariste Laurent-Frédéric Bollée pour la BD « Patrick Dewaere, à part ça la vie est belle » (Glénat) sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : le scénariste Laurent-Frédéric Bollée pour la BD « Patrick Dewaere, à part ça la vie est belle » chez Glénat Editions

Le drame et la poésie s'invitent naturellement quand est évoquée la figure de cet acteur culte du cinéma français décédé à 35 ans après avoir joué dans 37 films et 27 pièces de théâtre. Un après-midi d'été de l'année 1982, chez lui face à un miroir, il se saisit de son fusil .22 Long Rifle, l'enfonce dans sa bouche et tire. Patrick Dewaere incarne l'idée de l'artiste écorché vif, dévoré par une existence intense et instable. De son enfance complexe et douloureuse, à son ascension en tant qu'acteur en passant par ses rencontres, ses amours et sa mort, ces pages content son histoire. C'est aussi un "voyage" parfois à la limite du fantastique, hanté par la fureur et la mélancolie.



09h30 - Chronique du jour : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 38

Tout cet été, Gorian Delpâture a écrit une lettre par jour à Jim Morrison, le chanteur des Doors, mort à Paris il y a 50 ans. C'est « Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors » tous les jours dans Le Mug. On découvre aujourd'hui la 38ème lettre. Jim Morrison est mort. Pas les Doors. Après la mort de leur chanteur, les Doors vont encore sortir deux disques. Sans Jim.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec la dj Rokia Bamba

