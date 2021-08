Le Mug de l'été : Le festival « Il est temps d'en rire » sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce mardi 17 août



09h10 - Le Mug d'ouverture : Florence Mendez et Dan Gagnon pour le festival « Il est temps d'en rire »

Depuis le 1er juillet et jusqu'au 4 septembre, le Festival « Il est temps d'en rire » a élu domicile au lac de Genval pour sa seconde édition. L'organisation y présente pas moins de 40 représentations sur tout l'été, dans une volonté de relance et d'accompagnement du secteur culturel et Horeca, fortement impactés par la crise sanitaire. Florence Mendez y sera présente le samedi 21 août et Dan Gagnon le dimanche 22 août dans le cadre des plateaux d'humoristes « The Belgian Comedy Show » organisés par le festival.



09h30 - Chronique du jour : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 37

« Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors », c'est le feuilleton radio de cet été sur La Première. Il vous est proposé par Gorian Delpâture. Nous en sommes déjà à la 37ème lettre écrite à Jim par Gorian. Et c'est une lettre bien triste aujourd'hui. C'est le moment dans l'histoire où Jim Morrison meurt dans la petite baignoire d'un petit appartement à Paris. C'était il y a 50 ans.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec la dj Rokia Bamba

