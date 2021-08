Le Mug de l'été : Aurélien Ducoudray pour la collection Karma (Ed. Glénat) sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce lundi 16 août



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Aurélien Ducoudray nous présente la collection Karma qu'il dirige aux éditions Glénat

La collection Karma met en lumière des personnes, au départ des anonymes qui ont parfois été oubliées par l'Histoire et qui, au travers d'actes marquants et contestataires, ont fait changer la société dans ses fondements et ses acquis. Des destins uniques qui ont eu une portée collective...



09h30 - Chronique du jour : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 36

Suite de notre feuilleton estival dans Le Mug. A l'occasion des 50 ans de la mort de Jim Morrison, Gorian Delpâture écrit une lettre par jour à Morrison. C'est « Lettres à Morrison : l'histoire des Doors ». Aujourd'hui, on ouvre la 36ème lettre à Jim. Et on se rend à Paris où Morrison est parti vivre avec sa compagne Pamela.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec la dj Rokia Bamba

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS