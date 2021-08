Le Mug de l'été : Jérémy Lemarié pour son livre « Histoire du Surf » (Ed. Arkhê) sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce vendredi 13 août



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Jérémy Lemarié pour son livre « Histoire du Surf » (Ed. Arkhê)

Surf trip, shaper, hang ten, tube, stoked : vous maîtrisez peut-être le vocabulaire du surf, mais saviez-vous que rien ne prédestinait le he'e nalu, une coutume ancestrale d'Hawaï, à devenir un phénomène d'ampleur mondiale ?

De la découverte des îles du Pacifique par le capitaine Cook à l'annexion de l'archipel par les États-Unis, les obstacles à son ascension furent nombreux et souvent dramatiques : guerres fratricides, épidémies mortelles et missionnaires brutaux ont bien failli faire sombrer l'art de la glisse dans l'oubli, en même temps que la culture hawaïenne.

Jérémy Lemarié retrace de manière inédite cette aventure extraordinaire, qui commence avec l'arrivée des premiers Polynésiens sur l'archipel et la naissance des premiers royaumes. Vous découvrirez que notre amour pour l'océan, le culte du corps, les rituels de baignade et l'art de chevaucher les déferlantes sont autant d'héritages issus de la culture insulaire. De Mark Twain à Jack London en passant par le Capitaine Cook et Duke Kahanamoku, jusqu'aux plages de Biarritz : une philosophie est née, avec ses légendes, ses héros, ses révolutions... et surtout, sa recherche éperdue de liberté. Le surf a enfin son histoire !



09h30 - Chronique du jour : Marie Frankinet pour sa séquence « Popnews »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 35

« Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors », c'est notre feuilleton d'été dans Le Mug. Chaque jour, Gorian Delpâture écrit une lettre au chanteur des Doors. Et il en profite pour nous raconter l'histoire du groupe. Ce matin, on rejoint les Doors en studio pour assister à l'enregistrement de leur 6ème album : L.A. Woman.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec Romain Renard.

