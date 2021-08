Le Mug de l'été : Valentin Grimaud pour « Mariah Carey, Casta Diva » sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce jeudi 12 août



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Valentin Grimaud pour « Mariah Carey, Casta Diva » (Ed. Le mot et le reste)

Tout le monde connaît Mariah Carey : ses vocalises, son tube de Noël, ses frasques de diva. Mais peu de gens connaissent l'artiste. Fréquemment écartée par snobisme, mal appréciée, elle n'est pourtant pas une simple chanteuse : musicienne complète, à la fois choriste soignée et vocaliste disposant d'un instrument atypique dont elle explore toutes les possibilités, elle est une parolière précieuse ainsi qu'une productrice impliquée. Chanteuse à l'image hybride, mélange de cantatrice, de pop star et de rappeuse, figure importante des croisements entre musique blanche et musique noire, Mariah Carey a participé à entériner la fusion, alors inédite dans les années quatre-vingt-dix, entre les mondes de la pop et du hip-hop. Casta Diva dessine, au fur et à mesure de son parcours, la mythologie de l'artiste, qui doit autant aux fantasmes qu'à son talent incontestable.



09h30 - Chronique du jour : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » - Portrait de Jean-François Assy



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 34

On retrouve notre feuilleton d'été « Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors » concocté pour vous par Pierre Mélotte et Gorian Delpâture. On ouvre la 34ème lettre ce matin. Une lettre qui ressemble à un faire-part mortuaire puisqu'on y apprend les morts à 27 ans de Jimi Hendrix et de Janis Joplin.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec Romain Renard.

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS