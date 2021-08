Le Mug de l'été : François Schuiten pour le livre et l'expo « PEKIN-HANKOU » sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce mercredi 11 août



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : François Schuiten pour le livre et l'expo « PEKIN-HANKOU » (Trainworld - Ed. Kana)

Au début du xx siècle, des belges et des français ont uni leurs forces et leur savoir-faire afin de construire en Chine la plus grande ligne de chemins de fer de l'époque, destinée à relier le nord et le sud de l'empire du Milieu, entre Pékin et Hankou (l'actuelle Wuhan). Jean Jadot, un jeune ingénieur de 37 ans, va diriger ce chantier pharaonique, auquel plusieurs dizaines de milliers de personnes travailleront pendant sept ans.

Les Éditions Kana et Train World vous invitent au voyage à travers des documents d'archives inédits et d'une iconographie époustouflante, agrémentée de dessins originaux réalisés à quatre mains par deux maîtres du 9e art, Li Kunwu (Est-Ouest 371) et François Schuiten.



09h30 - Chronique du jour : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme » - Jane Birkin



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 33

Suite de notre feuilleton d'été consacré aux Doors. « Lettres à Jim Morrison ». Gorian Delpâture a écrit une 33ème lettre au chanteur des Doors. Il lui raconte aujourd'hui le festival de Woodstock, un festival où les Doors n'étaient pas. Ils ont refusé d'y aller. Mais nous on y va tout de suite.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec Romain Renard.

