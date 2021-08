Le Mug de l'été : Emile Brami pour son livre « Louis-Ferdinand Céline et le Cinéma - Voyage au bout de l'écran » sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce mardi 10 août



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Emile Brami pour son livre « Louis-Ferdinand Céline et le Cinéma - Voyage au bout de l'écran » aux Éditions Écriture

Abel Gance, Julien Duvivier, Godard, Audiard, Claude Berri, Sergio Leone... Les plus grands noms du cinéma ont rêvé d'adapter Voyage au bout de la nuit. Aucun n'y est parvenu. À l'aide de documents rares ou inédits, Émile Brami raconte les noces impossibles entre Céline et le cinéma dans un livre illustré.



09h30 - Chronique du jour : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 32

« Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors », c'est notre feuilleton de l'été dans Le Mug. On déchiquette ensemble l'enveloppe de la 32ème lettre écrite par Gorian Delpâture. Nous sommes maintenant en 1970 et les Doors publient leur premier album en « live ». Il s'intitule « Absolutely Live ». On le découvre ensemble.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec Romain Renard.

