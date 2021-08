Le Mug de l'été : Pierre-Paul Durastanti pour "Capitaine Futur" sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce lundi 09 aout



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Pierre-Paul Durastanti pour le tome 6 de « Capitaine futur - La Course aux étoiles » (Le Bélial' éditions)

Avec la série Capitaine Futur, développée entre 1940 et 1951, traduite dans le monde entier et notamment en français par Pierre-Paul Durastanti, mais plus connue en francophonie sous le nom de Capitaine Flam suite à son adaptation en dessin animé par la Tôei Animation dès 1978, son auteur, Edmond Hamilton jette les bases d'une sous-culture populaire appelée à connaître un succès planétaire sous ses incarnations cinématographiques modernes ¿ Star Wars, Battlestar Galactica et autre Star Trek. Pierre-Paul Durastanti nous parle de cette série, de son travail de traducteur et des spécificités d'une telle traduction.



09h30 - Chronique du jour : Michel Dufranne pour sa séquence « Tous à table »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 31

C'est l'heure de notre feuilleton estival et musical. « Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors ». Gorian Delpâture envoie aujourd'hui sa 31ème lettre à Jim Morrison. Il nous emmène avec lui dans les rues du centre de Los Angeles au mois de décembre 1969. Dans un quartier miteux avec des hôtels minables et des bars pour ouvriers retraités. Il y a un hôtel du nom de Morrison et un café, le Hard Rock Café.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec Romain Renard.

