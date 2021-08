Le Mug de l'été : Adrien Durand pour son livre « Je n'aime que la musique triste » sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce vendredi 06 aout



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Adrien Durand pour son livre « Je n'aime que la musique triste » publié chez Le Gospel de Poche.

Ceci n'est pas un livre triste sur la musique triste. C'est une collection de textes qui confrontent souvenirs, réflexions et symboles naviguant autour d'un attachement totalement subjectif à la musique mélancolique. L'écriture y est abordée comme une discussion, passé un certain stade de la nuit, quand le cerveau ne se force plus à faire le tri entre les choses futiles et importantes. Et quand il ne s'inquiète plus des conventions sociales. Ce n'est ni du journalisme musical, ni de l'autofiction. Ce n'est pas non plus une remise en question de la position de critique et fan. Ou peut-être tout ça à la fois. Ce livre est surtout une forme de célébration de notre lien émotionnel et animal à la musique.



09h30 - Chronique du jour : Marie Frankinet pour sa séquence « Popnews »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 30

« Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors ». C'est tous les jours dans Le Mug. Gorian Delpâture et Pierre Mélotte envoient tous les jours une lettre au chanteur des Doors mort il y a 50 ans. C'est l'occasion pour eux de nous raconter l'histoire du groupe. Lettre numéro 30. Les Doors enregistrent déjà leur 5ème album studio : Morrison Hotel.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec le musicien Marc Melia

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS