Le Mug de l'été : Anne-Sophie Jahn pour « Bob Marley et la fille du dictateur » sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce jeudi 05 aout



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Anne-Sophie Jahn pour « Bob Marley et la fille du dictateur » paru aux éditions Grasset

Nous sommes en 1979, Bob a 34 ans et est à l'apogée de sa carrière. Autour de lui, un essaim de groupies tente désespérément d'attirer son attention, sous le regard attentif de sa femme et choriste, Rita Marley. Mais Pascaline, fille chérie de son père tout-puissant, n'a pas l'habitude de se faire rembarrer. Grande et sculpturale, elle regarde un instant la superstar droit dans les yeux, médusée, puis éclate d'un grand rire. C'est parce qu'elle a les cheveux défrisés, or pour les rastas, les cheveux, c'est sacré, ils ne doivent être ni coupés, ni coiffés...

Pascaline propose alors à Bob de donner un concert au Gabon, pour l'anniversaire de son père. Le chanteur n'a jamais joué en Afrique. Il répond « oui » à son invitation. Ainsi commence la grande histoire d'amour, la dernière de sa vie, longtemps gardée secrète, entre Pascaline et lui. Une passion qui cristallise l'histoire de la décolonisation, de la religion rasta, du traumatisme de l'esclavage.



09h30 - Chronique du jour : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » - Portrait de SOPHIE CASSE



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 29

Suite de notre feuilleton d'été dans Le Mug. C'est «?Lettres à Jim Morrison?: l'histoire des Doors?». Le 4ème album du célèbre groupe américain vient de sortir. Mais il a coûté très cher. La maison de disques des Doors veut rentrer dans ses frais. Comment faire?? Sortir très vite un disque «?live?» enregistré en concert. C'est la 29ème lette à Jim Morrison. Elle est signée Gorian Delpâture.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec le musicien Marc Melia

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS