Le Mug de l'été : Charlotte Mevel pour « La rousseur pointée du doigt » sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce mercredi 04 aout



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Charlotte Mevel pour « La rousseur pointée du doigt » paru chez Delcourt

Ses cheveux roux, Charlotte en avait fait un non-sujet. Pourtant, à la naissance de son fils, roux lui aussi, les allusions déplacées fusent. Ce qui n'était qu'un détail, la touche désormais. L'autrice se lance dans un voyage introspectif, questionne sa singularité, notre rapport à l'altérité et se réapproprie sa rousseur pour mieux en déposséder les autres. En toute subjectivité, bien sûr !



09h30 - Chronique du jour : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme » - Betty Boop



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 28

Tous les jours de l'été, dans Le Mug, Gorian Delpâture nous raconte l'histoire du groupe américain The Doors en écrivant des lettres à Jim Morrison. Nous en sommes déjà à la 28ème lettre. Au sommaire du jour, le 4ème album des Doors?: The Soft Parade.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : rencontre avec le musicien Marc Melia

