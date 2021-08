Le Mug de l'été : Chris Le Guelf pour « La philo selon OSS » sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce mardi 03 aout



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : « La philo selon OSS » de Chris Le Guelf aux éditions de l'Opportun

Et si un philosophe se cachait derrière le sourire béat d'Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117 ? Peut-être pas tout à fait... Mais il peut nous guider à travers quelques uns des textes majeurs de la philosophie. Que diraient les stoïciens de ce grand nigaud ? Et Descartes ? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! Morale, transgression, héroïsme, passions, rire, vérité, préjugés... toutes ces notions philosophiques majeures (et quelques autres plus étonnantes) sont abordées dans l'univers décalé de cette saga culte qui nous fait tant rire.



09h30 - Chronique du jour : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 27

« Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors ». Tous les jours de cet été 2021, 50 ans après la mort de Jim Morrison, Gorian Delpâture nous raconte l'histoire des Doors. Une histoire pas forcément drôle. En 1969, les Doors sont interdits de concert. Comment faire pour toucher le public à nouveau et le convaincre de leur sérieux?? Passer à la télévision publique américaine dans une émission culturelle.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Rencontre avec le musicien Marc Melia

