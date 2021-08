Le Mug de l'été : Belkacem Meziane pour "THIS IS HOW WE DO IT, 40 ans de R&B en 100 albums" sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce lundi 02 aout



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Belkacem Meziane pour « THIS IS HOW WE DO IT, 40 ans de R&B en 100 albums » paru aux éditions « Le mot et le reste »

Au milieu des eighties, le paysage musical noir américain est en pleine mutation. Le funk et la soul évoluent ; Michael Jackson et Prince deviennent des pop stars internationales; une partie de la jeunesse se reconnaît davantage dans le hip-hop, en lien direct avec la réalité des quartiers noirs. De jeunes artistes sentent qu'ils peuvent faire la synthèse de toutes ces sensibilités, et cette musique prend le nom de R&B, terme générique utilisé depuis trente ans pour qualifier la musique populaire noire. Jimmy Jam & Terry Lewis, L.A. Reid & Babyface ou Teddy Riley sont les chefs de file de cette révolution qui débute avec les stars du new jack swing (Keith Sweat, Al B. Sure!), les boys bands élevés au gospel (Jodeci, Boyz Il Men) et les girl groups sexy (En Vogue, TLC). Mary J. Blige, R. Kelly, Alicia Keys, Pharrell Williams ou Beyoncé s'imposent dans le temps comme les nouveaux souverains de la great black music.



09h30 - Chronique du jour : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 26

« Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors ». 26ème lettre aujourd'hui. Gorian Delpâture continue à nous raconter l'histoire du groupe américain et de son chanteur emblématique. Après le concert de Miami, les Doors sont devenus le groupe le plus détesté des USA. Plus de concerts. Et donc du temps libre pour Jim Morrison qui peut se consacrer à ses deux passions : la poésie et le cinéma. »



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Rencontre avec le musicien Marc Melia

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS