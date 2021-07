Le Mug de l'été : Focus sur le festival "Esperanzah !" sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce vendredi 30juillet



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Focus sur le festival « Esperanzah ! » à découvrir ce week-end, à l'abbaye de Floreffe, premier festival sans masque ni distanciation sociale grâce au Covid Safe Ticket. On en parle avec Jean-Yves Laffineur, fondateur, directeur et programmateur artistique d'Esperanzah !



09h30 - Chronique du jour : Marie Frankinet pour sa séquence « Popnews »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 25

Suite de notre feuilleton d'été consacré au 50ème anniversaire de la mort de Jim Morrisonn. « Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors ». 25ème lettre signée Gorian Delpâture. Jim Morrison ne rit plus. Après le concert désastreux de Miami, Jim Morrison est accusé des pires maux. Il a droit à un procès en bonne et due forme et il risque tout simplement... la prison ferme.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Rencontre avec la judokate et auteure Lola Mansour



