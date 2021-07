Le Mug de l'été : Focus sur l'exposition « L'Empire en Playmobil® » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Focus sur l'exposition « L'Empire en Playmobil® » à découvrir au Musée Wellington jusqu'au 5 septembre 2021, avec Martin Cuche, guide au sein du musée Wellington

À l'occasion du Bicentenaire de la mort de Napoléon, « L'Empire en Playmobil® » offrira une vision différente de cette période avec une approche ludique à destination des plus jeunes via des maquettes réalisées par Laurent Lafont, passionné de Playmobil® et d'Histoire, qui mettent en lumière plusieurs événements qui ont marqué la vie de l'Empereur dont entre autres le 18 Brumaire, le Sacre, Austerlitz...



Chronique : Régine Dubois pour sa séquence "Vous connaissez peut-être"



Feuilleton « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 24

Nous sommes entassés dans un ancien hangar à avions de Miami. Il fait chaud. On attend un concert des Doors. Et le chanteur est en retard. Quand il va enfin arriver, ça va être la catastrophe. Vous êtes prévenus.



Série « Des Belges Bien Barrés » : chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Rencontre avec la judokate et auteure Lola Mansour

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS