Le Mug de l'été : L'artiste Doria D pour ¿Dépendance¿, son premier EP sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : L'artiste Doria D pour ¿Dépendance¿, son premier EP 6 titres

5 millions de streams, près d'1 million de vues sur Youtube, une première place au classement des titres les plus diffusés en radio en Belgique francophone et de nombreuses diffusions radio en France, rares sont les artistes belges qui peuvent se targuer d'un tel démarrage pour un premier single ! En seulement quelques jours, plusieurs titres ont été intégrés dans une vingtaine de playlists sur Spotify, Deezer et Apple Music et Doria D a même eu le privilège d'être mise en avant par Spotify sur leur écran géant de la rue Neuve à Bruxelles ainsi que sur leur playlist des nouveautés du vendredi: ¿New Music Friday¿.



09h30 - Chronique du jour : Cindya Izzarreli pour sa séquence « Cherchez la femme »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 23

Suite de notre feuilleton d'été dans Le Mug. C'est l'heure de découvrir une nouvelle lettre à Jim Morrison signée Gorian Delpâture et Pierre Mélotte. Ils nous convient à un moment privilégié. Les Doors viennent d'aller manger dans un restaurant mexicain. Ils ont bien mangé et bien bu. Et ils retournent s'amuser en studio. Ils enregistrent une longue improvisation devenue légendaire : « Rock is Dead ». « Le rock est mort ».

09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Rencontre avec la judokate et auteure Lola Mansour

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS