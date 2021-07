Le Mug de l'été : Hommage au romancier Henri Vernes sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce mardi 27 juillet



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Hommage au romancier Henri Vernes décédé à 102 ans ce dimanche, il était entre autres le papa de Bob Morane, le temps d'une archive La Première, nous revenons sur son incroyable aventure ...



09h30 - Chronique du jour : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 22

On retrouve notre feuilleton dans Le Mug. « Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors », c'est tous les jours sur La Première. 22ème lettre aujourd'hui. Gorian Delpâture nous emmène en studio avec les Doors. Le groupe va enregistrer son 4ème album studio. Cette fois-ci, ils veulent travailler avec un orchestre. Comme les Beatles. Et Jim Morrison s'éloigne de plus en plus du groupe.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Rencontre avec la judokate et auteure Lola Mansour

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS