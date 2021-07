Le Mug de l'été : Philippe Gloaguen pour le lancement du magazine « Le Routard » sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce lundi 26 juillet



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Philippe Gloaguen pour le lancement du nouveau magazine « Le Routard »

Le Routard repart pour une nouvelle aventure avec dans sa besace... un magazine consacré au voyage ! Sous forme de trimestriel et lancé en collaboration avec CMI France et tiré à 120 000 exemplaires, dans lequel toute l'équipe du Routard partage ses coups de cœur.



09h30 - Chronique du jour : Michel Dufranne pour sa séquence « Tous à Table »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 21

« Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors ». C'est l'heure d'ouvrir notre lettre quotidienne adressée à Jim Morrison, le chanteur des Doors mort il y a 50 ans. Une série proposée par Gorian Delpâture. Après la tournée européenne des Doors, Morrison s'est attardé à Londres pendant que le reste du groupe rentrait à Los Angeles. C'est à ce moment qu'une marque de voitures veut utiliser la chanson « Light My Fire » dans une publicité. Mais Morrison n'est pas là pour donner son accord. Problème en vue...



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Rencontre avec la judokate et auteure Lola Mansour

