Le Mug de l'été : Le chanteur Doowy pour son premier single "L'Eau du Bain" sur Auvio

Le programme du Mug de l'été de ce vendredi 23 juillet



Présentation : Cindya Izzarelli



09h10 - Le Mug d'ouverture : Doowy pour son premier single « L'Eau du Bain »

Alors que les bébés du confinement poussent leurs premiers cris, Thibaud Demey dévoile DOOWY, son premier projet solo, muri en quarantaine. Son premier single « L'Eau du Bain » vient de sortir au printemps dernier, accompagné d'un clip réalisé par Quentin Moll-Van Roye (Mustii "Feed Me"). Le single comme le clip, dévoilent une vision de la masculinité propre à Doowy : libérée, sensible et assumée. Après avoir collaboré avec Lost Frequencies, Mustii et Ykons, Thibaud Demey alias Doowy dévoile son premier projet solo, teinté d'une French pop dansante et colorée, où les contresens et l'humour se jouent en note de fondranck THILLIEZ pour son dernier roman « 1991, la première enquête de Franck Sharko ! » paru aux éditions Fleuve



09h30 - Chronique du jour : Marie Frankinet pour sa séquence « Popnews »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 20

Suite de notre feuilleton d'été dans Le Mug. « Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors ». Un feuilleton que vous proposent Pierre Mélotte et Gorian Delpâture. Ils écrivent chaque jour une lettre à Jim Morrison pour nous raconter l'histoire de ce groupe mythique. 20ème lettre, déjà. Les Doors sont en Europe pour leur première tournée. Et ça va être l'incident....



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Rencontre avec le duo de photographes Memymom

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI