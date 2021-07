Le Mug de l'été : Franck THILLIEZ pour son dernier roman « 1991, la première enquête de Franck Sharko ! » sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : Franck THILLIEZ pour son dernier roman « 1991, la première enquête de Franck Sharko ! » paru aux éditions Fleuve

En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l'affaire des Disparues du Sud parisien. L'état des lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples coups de couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations, de nuits blanches, de procès-verbaux, le prédateur court toujours...



09h30 - Chronique du jour : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 19

« Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors », c'est notre feuilleton de l'été dans Le Mug. Tous les jours, on découvre ensemble une lettre écrite par Gorian Delpâture à Jim Morrison. Lettre 19, aujourd'hui. Les Doors partent en tournée en Europe. Direction Londres. Et nous sommes avec eux dans l'avion.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Rencontre avec le duo de photographes Memymom

