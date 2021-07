Le Mug de l'été : Focus spécial sur le festival de Cannes avec Cathy IMMELEN sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Focus spécial sur le festival de Cannes avec Cathy IMMELEN

Pleins feux sur le cinéma ce vendredi, en direct du festival de Cannes, on retrouve Cathy Immelen ! La grande cérémonie de clôture aura lieu ce samedi, on connaitra enfin les lauréats après 12 jours de compétition ! Alors Cathy nous dévoile tout, les coups de cœur, les temps forts et les coulisses de son métier de journaliste sur La Croisette !



Marie FRANKINET pour sa séquence « Popnews »



Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 15

« Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors », suite de notre feuilleton d'été dans Le Mug. Gorian DELPATURE envoie une 15ème lettre à Jim Morrison. Les Doors entrent en studio pour enregistrer leur 3ème album. Et ils veulent faire quelque chose d'original. Ils veulent enregistrer une longue composition théâtrale écrite par Jim Morrison : la Célébration du Lézard.



Série : Des Belges Bien Barrés. Chaque semaine, Jean-Marc PANIS nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Rencontre avec le chanteur PEET

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI