Le Mug de l'été : Alain Henriet pour l'exposition « Dent d'ours et Black Squaw » à découvrir à la galerie Huberty & Breyne sur Auvio

Présentation : Cindya Izzarelli



09h10 - Le Mug d'ouverture : Alain Henriet pour l'exposition « Dent d'ours et Black Squaw » à découvrir à la galerie Huberty & Breyne

Du 2 au 31 juillet 2021, la galerie Huberty & Breyne (Bruxelles) accueillera une double exposition. Sous les projecteurs, le travail du dessinateur de bande dessine¿e Alain Henriet, dont une se¿lection de planches originales issues des se¿ries Damocle`s, Dent d'ours et Black Squaw, ainsi que l'illustration originale de Pandora Box, ayant servi de couverture au coffret accueillant les huit albums de la se¿rie. En parallèle, à l'occasion de la publication du nouvel album de Thomas Gilbert, Nos corps alchimiques (Dargaud), 54 œuvres originales de ce dernier seront exposées, plongeant lecteurs et spectateurs dans un re¿cit ine¿dit, sombre et nimbe¿ de myste`re.



09h30 - Chronique du jour : Olivier Monssens pour sa séquence « sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 12

Suite de notre feuilleton d'été « Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors ». Chaque jour, Gorian Delpâture écrit à Jim Morrison pour lui raconter l'histoire de son groupe. On ouvre aujourd'hui, la 12ème lettre. Si vous nous suivez jusqu'ici, vous savez que les Doors viennent d'enregistrer leur premier album. Il leur faut maintenant un tube.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Rencontre avec le chanteur Peet

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI