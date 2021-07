Le Mug de l'été : Rencontre avec Anne Parillaud pour son premier « Les abusés » sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : Anne Parillaud pour son ton premier roman « Les abusés » paru aux éditions Robert Laffont

C'est une petite avec des habits de grande. Une enfant à qui on ne demande pas son avis et qui obéit par peur d'être sanctionnée ou mal-aimée. Sous les regards violés de tendresse, elle est devenue cette chose que l'on prend. Une fleur en pot, un corps inanimé, désincarné, mort presque. Un corps que seule l'ivresse amoureuse peut raviver. De quoi est faite cette espèce d'amour qui l'obsède ? Quel est l'empire qui s'exerce sur sa personne, la soulève vers des êtres indignes qui abuseront d'elle ? Ne pas savoir qui vous aime de qui vous hait, monter dans les chambres, s'oublier dans des bras, espérer que l'autre vous donne ce que vous cherchiez sans savoir ce que c'est. S'abandonner parce que vous avez été abandonné. Se soumettre à ceux qui vous effraient, et continuer à se faire maltraiter.



09h30 - Chronique du jour : Marie Frankinet pour sa séquence « Popnews »



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 10

« Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors », c'est tous les jours dans Le Mug, à l'occasion des 50 ans de la mort du chanteur des Doors. Aujourd'hui, nous découvrons la 10ème lettre adressée par Gorian Delpâture à Jim Morrison. Les Doors jouent sur le Sunset Strip. Ils doivent encore trouver une maison de disques. Ce sera Elektra Records.



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Rencontre avec le groupe BRNS.

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI