Le Mug de l'été : Jean-Michel Van den Eeyden et Rosario Amedeo pour "Jackie Chan et Moi" sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : Jean-Michel Van den Eeyden et Rosario Amedeo pour "Jackie Chan et Moi" à découvrir ces 8 et 9 juillet au théâtre Le Manège à Mons

Jackie Chan & Moi, c'est l'histoire rocambolesque de Rosario Amedeo, acteur belge que rien ne prédestinait à jouer dans un film de Jackie Chan... et pourtant ! Comment un acteur issu du Borinage s'est-il retrouvé à l'affiche du plus gros film de Jackie Chan ? Tout a commencé avec une bonne dose d'audace et un « petit » mensonge. Avec autodérision, Rosario nous invite dans les coulisses de ce récit entre l'attente d'un nouveau rôle, un casting improbable, les péripéties de cet énorme tournage et son impact sur sa vie d' « après ». Une aventure qui nous emmène aussi à la découverte de ses origines et de son histoire familiale. Mis en scène par Jean-Michel Van den Eeyden, ce texte drôle et touchant met en lumière les aléas du quotidien d'acteur, tout en questionnant nos choix de vie et leur potentielle influence sur notre avenir !



09h30 - Chronique du jour : Régine Dubois pour sa séquence «Vous Connaissez peut-être»



09h40 - Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » épisode 9

Chaque jour, Gorian Delpâture et Pierre Mélotte envoient une lettre à Jim Morrison, le chanteur des Doors. C'est notre feuilleton de l'été dans Le Mug. Aujourd'hui, on ouvre la 9ème lettre. On ouvre les portes de la plus célèbre boîte de nuit de Los Angeles au milieu des années 60 : le Whisky à Go Go



09h50 - Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Rencontre avec le groupe BRNS.

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI