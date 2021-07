Le Mug de l'été : Bertrand BURGALAT pour son sixième et dernier album intitulé « Rêve capital » sur Auvio

Le Mug Découverte : Bertrand BURGALAT pour son sixième et dernier album intitulé « Rêve capital »

Il y a chez Burgalat cette fac¿on de ne pas faire de prisonniers, avec e¿le¿gance et conviction. Il a compris que les gens e¿coutaient des chansons pour colorier la re¿alite¿. Une fois de¿passe¿es la culture, les re¿fe¿rences, les poses, la rentabilite¿, la musique est instinctive, charnelle, poe¿tique, bande-son de nos vies de fourmis en sursis. Bouteilles a` la mer. Pour rien. Car sa musique, me^me si elle est minutieusement produite, me^me si elle ne s'interdit aucune exigence, reste cette chose presque animale, loin des postures.



Cathy IMMELEN pour sa séquence « Cat's eyes signé Cathy » en direct de Cannes



Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors », épisode 8

Cet été, on vous raconte l'histoire du groupe américain mythique The Doors. Chaque jour, Gorian DELPATURE écrit une lettre à Jim Morrison. 8ème lettre aujourd'hui. Ça y est. Les Doors sont au complet. Il leur reste à jouer devant un public. Ça tombe bien : ils ne sont pas loin du Sunset Strip et de ses boîtes de nuit. On y va avec eux !



Série : Des Belges Bien Barrés. Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Rencontre avec le groupe BRNS.

