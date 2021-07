Le Mug passe en mode été. Tour à tour, Cindya Izzarelli et Nicolas Buytaers décryptent les tendances et phénomènes de la pop culture et mettent chaque jour un artiste ou un acteur culturel à l'honneur. Sans oublier le meilleur des chroniques de la saison, la série « Lettres à Jim Morrison: l'Histoire des Doors » orchestrée par Gorian Delpâture, ainsi que les rencontres « bien barrées » de Jean-Marc Panis.

(en semaine, de 9h à 10h, dès le lundi 28 juin)

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI