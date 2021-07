Le Mug de l'été : Jean-Michel GUENASSIA pour son roman "Les Terres promises" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Jean-Michel GUENASSIA pour son roman "Les Terres promises" paru aux éditions Albin Michel

Paris, Alger, Tel Aviv, Saint-Petersbourg. De 1964 à 2007, les rêves des Incorrigibles Optimistes embrassent quatre décennies qui portent en elles toutes les promesses de la Terre et toutes les Terres promises. De la décolonisation à l'effondrement du bloc soviétique, des mirages de la société de consommation aux tentations mystiques, Jean-Michel Guenassia retrace, avec la puissance et la force qui ont fait le succès phénoménal du Club des incorrigibles optimistes, Prix Goncourt des lycéens, l'épopée intime d'une génération. La fresque vibrante et généreuse d'une époque, le récit magistral de nos illusions.



Nicolas BUYTAERS pour sa séquence « Sport et Culture Pop »



Série Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » Episode 6

Suite de notre feuilleton de l'été : « Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors ». Gorian Delpâture et Pierre Mélotte continuent à écrire une lettre par jour à leur correspondant, Jim Morrison lui-même. Aujourd'hui, ils nous racontent l'histoire de l'enregistrement de la première démo du groupe.



Série : Des Belges Bien Barrés.

Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Rencontre avec le groupe BRNS.

