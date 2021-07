Le Mug de l'été : Rencontre avec l'artiste KONOBA (Raphaël Estherazy) sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Rencontre avec l'artiste KONOBA (Raphaël Estherazy) pour son nouveau single « There's always something wrong »

Avec 2 albums a` son actif, 70 millions de streams et plus de 200 concerts dans 17 pays, le chanteur, musicien et producteur belge Konoba est de retour avec un nouveau single "There's Always something wrong" ! Un morceau groovy et catchy qui va vous faire danser tout l'e¿te¿ ! Dans les paroles, le chanteur, compositeur et producteur belge exprime sa frustration envers le flux interminable de mauvaises nouvelles auquel nous sommes constamment expose¿s. Le single est accompagne¿ d'un clip superbement re¿alise¿ par Mehdi Semoulin, dans lequel Konoba joue un personnage haut en couleurs, confine¿ dans un petit appartement, dans les anne¿es 70 !



Ayrton TOUWAIDE pour sa séquence « Pop stories »



Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » Episode 5

Demain, le 3 juillet, ce sera le 50ème anniversaire de la mort de Jim Morrison. Il risque d'y avoir du monde autour de sa tombe au Père Lachaise. Et probablement que tous ces fans vont écouter la suite de notre feuilleton d'été. 5ème lettre aujourd'hui. Le groupe des Doors continue à se former. Voici le batteur : John Densmore.



Des Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Fabienne Blanchut.

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI