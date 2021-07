Le Mug de l'été : Focus sur l'exposition « Double Bill » à découvrir au Mima sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Focus sur l'exposition « Double Bill » à découvrir au Mima avec Raphaël CRUYT, directeur artistique du MiMA.

L'exposition présente une centaine d'affiches originales de l'artiste belge internationalement acclamé par les cinéphiles Laurent Durieux. Elle traverse les quatre décennies d'activité du cinéma pornographique ABC et évoque le monde qui l'entourait. À travers de nombreux documents, posters, affiches peintes à la main, pavés de presse, photos censurées et installation artistique, elle met en lumière un pan obscur de notre culture, destiné aux oubliettes de l'histoire. Ces archives historiques sont donc exceptionnelles, uniques et ne manquent ni de cocasserie ni de matière à réflexions et controverse. Une exposition créée par le cinéma Nova et le MIMA avec la participation du collectif Gogolplex.



Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » Episode 4

Le chanteur des Doors est mort il y a 50 ans. Tout l'été, Gorian DELPATURE va écrire une lettre à Jim Morrison tous les jours. Aujourd'hui, Gorian nous raconte la formation du groupe sur une plage de Los Angeles. Il y a Jim Morrison et un certain Ray Manzarek.



Des Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Fabienne Blanchut.

