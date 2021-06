Le Mug de l'été : Le Mug d'ouverture : Pleins feux sur le festival CONGOLISATION sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Pleins feux sur le festival CONGOLISATION - Festival Afro-Diaspo-Arts Made in Belgium - qui jette l'ancre pour la deuxième année d'affilée au KVS, du 30 juin au 3 juillet 2021. Avec Isha Pili Pili, artiste en tête d'affiche du festival et Primrose Ntumba, attachée de presse du festival.

Un festival multidisciplinaire est composé d'expositions, de danse, de théâtre, de musique, de films et de conférences. Le festival s'inscrit dans un contexte belge et a pour vocation de mettre en relief la diversité artistique de la diaspora congolaise, en particulier, et africaine, en général. Il se définit non pas comme un regard « sur » cette diversité mais plutôt comme un regard « de » cette diversité sur le monde qui l'entoure.



Nicolas BUYTAERS pour sa séquence « Sport et Culture Pop »



Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » Episode 3

On continue notre série de l'été. « Lettres à Jim Morrison : l'histoire des Doors ». Gorian DELPATURE signe une 3ème lettre adressée à Jim Morrison. Direction l'Université de Californie, à Los Angeles, au milieu des années 60.



Des Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc Panis nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine : Fabienne Blanchut.

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI