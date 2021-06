Le Mug de l'été : Le Mug d'ouverture : Mélissa DA COSTA pour "Je revenais des autres" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Mélissa DA COSTA pour "Je revenais des autres" paru aux éditions Albin Michel

Philippe a quarante ans, est directeur commercial, marié et père de deux enfants. Ambre a vingt ans, n'est rien et n'a personne. Sauf lui.

Quand submergée par le vide de sa vie, elle essaie de mourir, Philippe l'envoie loin, dans un village de montagne, pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui. Pour sauver sa famille aussi. Je revenais des autres est l'histoire d'un nouveau départ. Le feuilleton d'un hôtel où vit une bande de saisonniers tous un peu abîmés par la vie. Le récit de leurs amitiés, doutes, colères, rancoeurs, amours aussi. Le roman des autres, ceux qu'on laisse entrer dans sa vie, ceux qui nous détruisent mais surtout ceux qui nous guérissent.



Olivier MONSSENS pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



Feuilleton Doors : « Lettres à Jim Morrison, l'histoire des Doors » Episode 2

Suite de notre feuilleton consacré aux 50 ans de la mort de Jim Morrison. Nous allons découvrir la 2ème lettre que Gorian DELPATURE écrit à Jim Morrison. On revient sur l'enfance de Jim et sur une curieuse histoire de fantômes indiens.



Les Belges Bien Barrés : Chaque semaine, Jean-Marc PANIS nous propose le portait d'un artiste belge. Cette semaine, portait de Fabienne Blanchut

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI